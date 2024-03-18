Pria di Labuhanbatu Meninggal Dunia Usai Dihalangi saat Menuju Masjid, Begini Penjelasan Paspampres

JAKARTA - Asintel Paspampres, Kolonel Kav Herman Taryaman menanggapi perihal kabar seorang pria yang meninggal dunia saat dihalangi menuju Masjid Labuhanbatu, di Sumatra Utara.

Ia menegaskan bahwa yang menghalangi korban tersebut bukan anggota Paspampres.

Penghalangan tersebut dilakukan karena pria tersebut melewati pengamanan saat menuju ke masjid yang bakal dilewati Presiden Jokowi.

"Tidak benar adanya almarhum meninggal dunia disebabkan karena saat menuju mesjid Agung Rantau Prapat Labuhanbatu dihalang-halangi anggota Paspampres," kata Herman dalam keterangannya, Senin (18/3/2024).

Herman menjelaskan bahwa dari vidio yang beredar di medsos terlihat yang orang yang menghalangi korban saat menuju Masjid Agung Rantau Prapat Labuhanbatu adalah perempuan.

"Sedangkan Paspampres yang bertugas saat itu tidak ada Wan TNI atau prajurit perempuan. Saat itu yang bertugas semuanya Prajurit Paspampres laki-laki," jelasnya.

Herman mengatakan bahwa Anggota Paspampres bertugas di Ring 1 pengamanan melekat dengan objek VVIP Presiden Jokowi.