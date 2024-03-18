Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK: One Way dan Contra Flow Disiapkan Antisipasi Macet Arus Mudik Lebaran 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |20:47 WIB
Menko PMK: One Way dan Contra Flow Disiapkan Antisipasi Macet Arus Mudik Lebaran 2024
Menko PMK, Muhadjir Effendy (foto; istimewa)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memastikan one way dan contra flow disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan arus mudik Lebaran 2024.

Muhadjir pun memastikan ganjil genap tidak akan diberlakukan pada saat periode mudik. Pasalnya, kebijakan ini tidak efektif berkaca saat diberlakukan pada mudik Lebaran tahun 2023 lalu.

“Mungkin ganjil genap enggak diberlakukan ya. Yang kita berlakukan biasanya oneway dan contraflow aja. Kemarin ganjil genap enggak efektif,” ujar Muhadjir dalam keterangannya usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan akan melakukan rekayasa lalu lintas dimulai pada 5 April mendatang. Pasalnya, puncak mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2024. “Puncak mudik diperkirakan terjadi tanggal 5-7 April 2024 dan arus balik tanggal 14-15 April 2024.”

Sementara itu, Muhadjir mengatakan dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, diprediksi jumlah pemudik mencapai 193,6 juta orang. Jauh lebih besar dari tahun 2023, yaitu 123,8 juta orang. “Ada kenaikan 60 persen lebih.”

Muhadjir pun mengatakan bahwa tahun ini Kementerian PUPR telah menyiapkan dan menambah 6 ruas tol baru yang akan difungsionalkan dalam rangka mudik Lebaran.

