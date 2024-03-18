Massa Aksi di KPU Bubar Malam Hari, Bakal Geruduk Gedung DPR RI Besok

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia menggelar aksi menolak Pemilu curang di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3). Massa aksi baru membubarkan aksinya pada malam hari.

Berdasarkan pantauan di lokasi, mereka mulai membubarkan diri pada pukul 19.40 WIB. Aksi dibubarkan ketika orasi-orasi telah rampung disampaikan.

“Perlawanan kita harus dilakukan secara rapi, tadi kita sudah bersepakat bersama tokoh-tokoh kita akhiri malam ini,” kata orator dari mobil komando.

Orator kemudian kembali membakar semangat massa untuk tidak lelah menyampaikan aspirasi. Adapun, mereka rencananya mengagendakan aksi kembali pada Selasa (19/3) di Gedung DPR RI.

“Karena kita besok harus lebih sempurna acaranya mengepung gedung DPR bersama tokoh-tokoh kalian harus segera mengumpulkan stamina,” tambahnya.