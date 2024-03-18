Singgung Pengalihan Suara ke Parpol Tertentu, Roy Suryo: Sirekap Harus Dibuka ke Publik!

JAKARTA - Pakar Telematika Multimedia AI dan OCB, Roy Suryo kembali menyinggung dugaan pengalihan suara tidak sah yang diarahkan kepada partai politik tertentu yang terjadi dalam sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) Pemilu 2024.

Hal ini diketahuinya ketika beberapa hari sebelum tabulasi dan grafik yang berada di dalam Sirekap ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Saya sedikit jump up, menariknya seminggu dua Minggu yang lalu, sebelum tabulasi dan grafik di Sirekap ini ditutup, semua menjadi saksi bahwa suara tidak sah ini ternyata diarahkan ke partai tertentu. Partai salah input, ya singkatannya itu," kata Roy dalam diskusi publik bertajuk 'SIREKAP dan Kejahatan Pemilu, Konspirasi Politik' yang digelar Senin (18/3/2024).

BACA JUGA: Sekjen IA ITB Ungkap Ada Jejak Digital Kriminal di Balik Sirekap Pemilu 2024

Menurut dia, telah terjadi kenaikan suara yang tidak masuk akal dan di luar logika. Bahkan, kejadian ini sempat dikomentari oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi yang menyebut perolehan angkanya di luar apa yang diperkirakan.

Bahkan, setidaknya terdapat 7 lembaga survei telah mengira bahwa partai tersebut tidak akan lolos lantaran tidak melewati ambang batas minimal parlemen atau parlementiary threshold sebesar 4 persen.