HOME NEWS NASIONAL

Diskusi Bersama Pakar IT, Hasto Sebut Sirekap Jadi Alat Membenarkan Konspirasi dan Kejahatan Pemilu 2024

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |22:01 WIB
Diskusi Bersama Pakar IT, Hasto Sebut Sirekap Jadi Alat Membenarkan Konspirasi dan Kejahatan Pemilu 2024
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, Sirekap merupakan alat dalam membenarkan konspirasi dan kejahatan pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Hasto saat diskusi publik bertajuk 'Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik' di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Menurutnya, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU RI hanya menjadi salah satu instrumen yang dipergunakan untuk membangun suatu persepsi baik melalui quick count. Selain itu, Sirekap bisa diintersep dan kemudian rekapitulasi secara berjenjang di KPU yang teryata tidak ada metadatanya.

"Bagaimana suatu peristiwa yang sangat penting sebagai cermin dari kedaulatan rakyat itu ternyata metadata tidak ada," ujarnya, Senin (18/3/2024).

"Sehingga, berbagai upaya untuk menggunakan sirekap di dalam membenarkan terhadap apa yang menjadi konspirasi dan kejahatan pemilu yang dilakukan secara sengaja, demi memperpanjang kekuasaan, melalui abuse of power, dari Presiden Jokowi, itu betul-betul dilakukan," tutur Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini mengaku begitu sedih kehadiran dari seluruh kejahatan demokrasi Orde Baru digunakan pada Pemilu 2024. Hasto pun mengulas Buku Pemilu 1971 yang membuka mata telinga tentang kesadaran bersama bahwa kejahatan Pemilu, kejahatan demokrasi bukan lagi menyangkut persoalan kekuasaan, tetapi menyangkut persoalan masa depan.

Halaman:
1 2
      
