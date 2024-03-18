Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pleno KPU Rampung, Prabowo-Gibran Menangi Pilpres 2024 di Jabar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |22:22 WIB
Pleno KPU Rampung, Prabowo-Gibran Menangi Pilpres 2024 di Jabar
A
A
A

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyatakan hasil pleno rekapitulasi suara calon presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh pasangan nomor urut 02, Prabowo-Gibran.

Hasil tersebut dinyatakan setelah KPU Jabar menggelar rapat pleno tingkat provinsi di Kantor KPU Jabar, Senin (18/3/2024). Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Komisioner KPU Jabar, Bawaslu Jabar hingga para saksi baik dari pasangan calon maupun partai politik.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jabar, Ahmad Nur Hidayat mengatakan, rekapitulasi yang disusun oleh KPU kabupaten, kota, dan provinsi merupakan perolehan suara berdasarkan formulir model D.

KPU Jawa Barat juga mencatat, total suara sah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yakni sebanyak 28.726.523 dan suara tidak sah sebanyak 711.518.

“Berdasarkan hasil perhitungan tingkat provinsi, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan memperoleh 16,8 juta suara, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 9 juta suara dan Ganjar-Mahfud 2,8 juta suara,” ucap Ahmad.

