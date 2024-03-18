Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo di Depan KPU, Ruas Jalan Imam Bonjol dan HOS Cokroaminoto Macet Sore Ini

Ismet Humaedi , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |15:19 WIB
Ada Demo di Depan KPU, Ruas Jalan Imam Bonjol dan HOS Cokroaminoto Macet Sore Ini
Demo di depan Gedung KPU (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aksi unjuk rasa memprotes dugaan kecurangan Pemilu 2024 berlangsung di depan kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/32024). Imbasnya, ruas jalan di sekitar lokasi mengalami kepadatan, salah satunya Jalan HOS Cokroaminoto.

Sebelumnya, petugas kepolisian telah menutup sementara Jalan Imam Bonjol mulai Taman Surapati hingga depan Graha Mandiri. Sejumlah petugas kepolisian pun telah mengatur lalu lintas di sekitar lokasi.

Aksi unjuk rasa ini untuk memprotes kecurangan Pemilu 2024 dan mendorong DPR RI menggulirkan hak angket untuk mengusut segala kejanggalan dalam pesta demokrasi.

Koordinator Aksi Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Merry mengatakan, aksi damai itu digelar untuk menyuarakan tentang penegakan demokrasi dan keadilan di Indonesia ini, khususnya tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Aksi ini juga digelar untuk menyuarakan terjadinya dugaan penyalahgunaan kekuasaan hingga dugaan penyalahgunaan anggaran negara hingga politisasi bansos dalam proses pemilu tersebut.

Bagi para pengguna jalan yang akan melewati kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dianjurkan untuk menghindari ruas Jalan Imam Bonjol dan Jalan HOS Cokroaminoto. Aksi unjuk rasa ini diprediksi akan berlangsung hingga sore atau menjelang maghrib.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 KPU Demo KPU Macet
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191581/macet-7wSV_large.jpg
Ada Perayaan Ibadah Natal Siang Ini di Kawasan GBK, Awas Macet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180153/macet-0mf4_large.jpg
Kemacetan Horor Jalanan Jakarta Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171424/pramono-5vah_large.jpg
Macet Berkurang, Pramono Ingin Perpanjang Rekayasa Lalin di Simatupang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170953/truk_tambang-KWfq_large.jpg
Diblokade Sopir Truk, Jalur Tambang Parung Panjang-Tangerang Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169785/macet-g4uV_large.jpg
Urai Macet di Stasiun MRT Fatmawati, Pemprov Jakarta Gratiskan 1 Lajur GT Fatmawati 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167798/mobil_terbakar-29aL_large.jpg
Lalin Tol Jagorawi Padat Imbas Mobil Terbakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement