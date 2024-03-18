Ada Demo di Depan KPU, Ruas Jalan Imam Bonjol dan HOS Cokroaminoto Macet Sore Ini

JAKARTA - Aksi unjuk rasa memprotes dugaan kecurangan Pemilu 2024 berlangsung di depan kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/32024). Imbasnya, ruas jalan di sekitar lokasi mengalami kepadatan, salah satunya Jalan HOS Cokroaminoto.

Sebelumnya, petugas kepolisian telah menutup sementara Jalan Imam Bonjol mulai Taman Surapati hingga depan Graha Mandiri. Sejumlah petugas kepolisian pun telah mengatur lalu lintas di sekitar lokasi.

Aksi unjuk rasa ini untuk memprotes kecurangan Pemilu 2024 dan mendorong DPR RI menggulirkan hak angket untuk mengusut segala kejanggalan dalam pesta demokrasi.

Koordinator Aksi Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Merry mengatakan, aksi damai itu digelar untuk menyuarakan tentang penegakan demokrasi dan keadilan di Indonesia ini, khususnya tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Aksi ini juga digelar untuk menyuarakan terjadinya dugaan penyalahgunaan kekuasaan hingga dugaan penyalahgunaan anggaran negara hingga politisasi bansos dalam proses pemilu tersebut.

BACA JUGA: Polri Sebut Situasi Jelang Pengumuman Hasil Pemilu Kondusif dan Aman

Bagi para pengguna jalan yang akan melewati kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dianjurkan untuk menghindari ruas Jalan Imam Bonjol dan Jalan HOS Cokroaminoto. Aksi unjuk rasa ini diprediksi akan berlangsung hingga sore atau menjelang maghrib.

(Fakhrizal Fakhri )