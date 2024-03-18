Ramadan, Yayasan Muslim Sinar Mas Wakaf Ribuan Alquran kepada ICMI

JAKARTA - Sinar Mas dan APP Group mewakafkan ribuan mushaf Alquran kepada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Hal ini merupakan tradisi di bulan Ramadan, di mana perusahaan bergandeng bersama lintas pihak memfasilitasi niat masyarakat untuk membaca serta mendalami kandungan Alquran.

Ketua Umum Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) Saleh Husin menjelaskan, melalui inisiatif ini kami berharap dorongan membangun akhlak mulia melalui membaca Alquran di kalangan masyarakat, khususnya pada bulan suci Ramadan, dapat semakin terwadahi.

"Sebagaimana dukungan kepada ICMI dalam gelaran Muzakarah Ilmiah Ramadan yang kami yakini memberikan kesempatan lebih luas bagi umat muslim guna memaknai dan mempraktikkan nilai kebaikan serta kebersamaan yang ada dalam Alquran secara kontekstual,” ujar Saleh Husin selepas penyerahan simbolis 2.000 mushaf kepada Ketua Umum ICMI, Prof. Arif Satria, dalam keterangan tertulisnya Senin (18/3/2024).

BACA JUGA:

Inisiatif corporate social responsibility Sinar Mas dan APP Group melalui YMSM berupa wakaf mushaf tercetak tetap relevan, sekalipun teknologi digital berkembang pesat.

“Karena keberadaan Alquran cetak masih menjadi pilihan utama umat muslim di Indonesia, dan lewat silaturahim seperti sekarang, kita dapat saling bertukar pemikiran seputar pemberdayaan serta pengembangan sikap toleran antar umat,” tambah Saleh yang juga Managing Director Sinar Mas.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Muslim Sinar Mas yang telah mewakafkan Alquran secara rutin. Selanjutnya Alquran ini akan kita salurkan ke berbagai masjid, terutama yang berada di remote area yg sulit dijangkau," Ketua Umum ICMI, Prof. Arif Satria.

"Semoga donasi Alquran ini dapat menjadi berkah," tambah Arif.

Sementara itu anggota Dewan Pengawas YMSM sekaligus Vice Director APP Group, Irsyal Yasman menyatakan rasa kebanggaannya.

“Karena mushaf Alquran yang kami wakafkan menggunakan kertas premium Sinar Tech, atau dikenal juga sebagai Quran Paper, yang pengembangan hingga produksinya kami lakukan khusus untuk pencetakan kitab suci dan buku agama.”