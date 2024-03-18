Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Tiga Hal dalam Ungkap Motif Empat Orang Lompat dari Apartemen Teluk Intan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |15:29 WIB
Kapolres Jakut Kombes Pol Gidion Arif Setyawan (Foto: MPI)
JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengungkapkan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait tiga aspek untuk pengembangan kasus empat orang satu keluarga lompat dari roof top apartemen Teluk Intan Penjaringan Jakarta Utara.

Hal tersebut disampaikan Gidion usai melakukan ungkap kasus operasi pekat di Markas Polres Metro Jakarta Utara pada Senin (18/3/2024) sore.

"Untuk kasus di Penjaringan kita belum melakukan rilis karena kita belum menyampaikan finalnya, karena kita masih menunggu pemeriksaan dari ahli forensik berkaitan dengan DNA," ujar Gidion.

Sedangkan dua hal lain yang masih harus diselidiki, kata Gidion, yakni dari psikologi forensik dan kinetis.

"Yang kedua berkaitan dengan psikologi forensiknya. Dan yang ketiga kemungkinan kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli kinetis," jelas Gidion.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebanyak empat orang yang masih satu keluarga diketahui terjatuh atau melompat dari lantai 22 sebuah apartemen di Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, pada Sabtu 9 Maret 2024 sore.

Tubuh keempat orang tersebut terjatuh di lobi area parkir mobil Tower Topaz apartemen tersebut.

