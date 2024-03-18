Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Masih Selidiki Motif Sekeluarga Bunuh Diri di Apartemen Teluk Intan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |15:31 WIB
Polisi Masih Selidiki Motif Sekeluarga Bunuh Diri di Apartemen Teluk Intan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan mengungkapkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait tiga aspek untuk pengembangan kasus empat orang satu keluarga lompat dari roof top apartemen Teluk Intan Penjaringan Jakarta Utara.

Hal tersebut disampaikan Gidion usai melakukan ungkap kasus operasi pekat di Markas Polres Metro Jakarta Utara pada Senin (18/3/2024) sore.

"Untuk kasus di Penjaringan kita belum melakukan rilis, karena kita belum menyampaikan finalnya, karena kita masih menunggu pemeriksaan dari ahli forensik berkaitan dengan DNA," ujar Gidion.

Sedangkan dua hal lain yang masih harus diselidiki kata Gidion yakni dari psikologi forensik dan kinetis.

"Yang kedua berkaitan dengan psikologi forensik nya. Dan yang ketiga kemungkinan kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli kinetis," jelas Gidion.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebanyak empat orang yang masih satu keluarga diketahui terjatuh atau melompat dari lantai 22 sebuah apartemen di Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada Sabtu (9/3/2024) sore.

Tubuh keempat orang tersebut terjatuh di lobby area parkir mobil Tower Topaz apartemen tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan keempat korban tersebut diduga bunuh diri.

"Empat mayat tersebut meninggal dunia akibat bunuh diri lompat dari lantai 22 apartemen Teluk Intan. Untuk penyebab bunuh diri tersebut belum diketahui," ujar Gidion kepada awak media, Sabtu (9/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160313//siswa_disiram_air_keras-vcBa_large.jpg
Sadis, Pelajar SMK di Jakut Siram Air Keras ke Siswa Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/338/3139619//kapolres_jakarta_utara_kombes_ahmad_fuady-9JKb_large.jpg
Raup Rp90 Juta per Bulan, Kelompok Parkir Liar di Jakut Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/338/3121816//polres_jakut_jumpa_pers_kejahatan_geng-hjk1_large.jpg
Polisi Bongkar Markas Gangster di Jakut: 68 Sajam, 2 Airsoft Gun dan 20 Paket Ganja Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement