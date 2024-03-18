Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan dan Angin Kencang, Rumah Warga Dramaga Bogor Ambruk Satu Keluarga Mengungsi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |15:41 WIB
Diguyur Hujan dan Angin Kencang, Rumah Warga Dramaga Bogor Ambruk Satu Keluarga Mengungsi
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Rumah warga di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ambruk. Hal itu disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

"Disebabkan hujan deras dengan durasi yang cukup lama disertai angin kencang dan kondisi bangunan yang sudah rapuh sehingga satu unit rumah mengalami kerusakan," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam dalam keterangannya, Senin (18/3/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Minggu 17 Maret 2024. Kerusakan rumah tersebut cukup parah yakni pada bagian atap kamar, kamar mandi, dapur dan tiang atap patah hingga mengalami ambruk.

"(Ketegori) Rusak berat," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Hanya saja, penghungi rumah 1 KK dengan 3 jiwa terpaksa harus mengungsi sementara karena sudah tidak ditempati.

"Mengungsi ke rumah kontrakan di alamat yang sama. Saat ini, bagian rumah yang mengalami kerusakan belum diperbaiki dan rumah tidak bisa dihuni oleh pemiliknya," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192291//bbm_pertamina-hvA4_large.jpg
BBM Pertamina Berhasil Dipasok ke 4 SPBU Bener Meriah Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192285//mbg-yLcN_large.jpg
BGN Klaim Salurkan 2,2 Juta Porsi MBG untuk Korban Banjir dan Longsor di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192272//bbm_pertamina-dthV_large.jpg
Distribusi BBM ke Bener Meriah, 7 Mobil Tangki Pertamina Tempuh Perjalanan Hingga 7 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/470/3192259//jembatan-kahd_large.jpg
Pemerintah Siapkan Pembangunan Jembatan Perintis di Aceh Tamiang, Membentang 250 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/470/3192255//jembatan-MUrE_large.jpg
Jembatan Darurat Krueng Tingkem Dibuka, Akses ke Banda Aceh Kembali Terhubung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192199//6_jembatan_bailey_di_aceh_rampung-BUsh_large.jpg
6 Jembatan Bailey di Aceh Rampung, 12 Titik Lainnya Dikebut Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement