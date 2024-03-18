Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Macet Parah Imbas Aksi Unjuk Rasa di Patung Kuda

JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jawa Barat melakukan demonstrasi di depan bundaran Patung Kuda, Gambir Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Para mahasiswa itu membuat lingkaran besar tepat di bundaran Patung Kuda, sambil mendengarkan orasi dari orator yang berbicara di atas mobil komando.

Imbasnya, lalu lintas di sekitaran Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka mengalami kemacetan parah.

Pantauan MNC Portal di lokasi, lalu lintas dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan dan MH Thamrin mengalami kemacetan parah.

Hal itu disebabkan peserta aksi yang hadir turun ke ke sisi jalan. Selain itu, terlihat kendaraan peserta aksi parkir tidak pada tempatnya.

Para pengendara yang melintas pun sempat membunyikan klaksonnya. Sebab kendaraan harus melaju satu persatu dengan perlahan.

Sebelumnya, Polisi mengerahkan sebanyak 2.364 personel gabungan untuk mengamankan aksi demo yang bakal dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di beberapa titik di Jakarta hari ini di antaranya Kantor KPU-Bawaslu RI, dan gedung DPR RI.