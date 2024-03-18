Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pria di Bogor Terkapar Diduga Kesetrum Listrik, Polisi Telusuri

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |17:20 WIB
Viral Pria di Bogor Terkapar Diduga Kesetrum Listrik, Polisi Telusuri
Pria diduga kesetrum listrik. (Foto: Dok Ist)
BOGOR - Seorang pria terkapar diduga tersengat aliran listrik di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan pengecekan untuk mengetahui kejadian tersebut.

Dalam video beredar di media sosial, tampak korban yang belum diketahui identitasnya itu terkapar di atas atap salah satu rumah warga. Terlihat juga warga sedang berusaha untuk mengevakuasi pria tersebut.

Dari kejauhan, korban masih terlihat bergerak sambil memegang kabel yang melintang. Tak lama, pria itu langsung terjatuh ke loteng di bawahnya.

"Seorang pria terkena tegangan listrik tinggi terkapar di atas loteng rumah warga di depan Puskesmas Gunung Sindur dengan badan lemas tak bergerak siang ini," tulis keterangan video, Senin (18/3/2024).

viral bogor Kesetrum Listrik
