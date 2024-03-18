Sebelum Lompat di Apartemen Teluk Intan, Para Korban Sempat Makan dan Pesan Taksi Online

JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hady Saputra Siagian mengungkapkan sebelum nekat melompat dari roof top apartemen Teluk Intan, empat orang yang masih satu keluarga sempat makan terlebih dahulu dan memesan taksi online.

Hal tersebut disampaikan Hady usai melakukan ungkap kasus operasi pekat di Markas Polres Metro Jakarta Utara pada Senin (18/3/2024) sore.

"Jadi salah satu dari mereka berbicara ke supir taksi online soal arah tujuan dan patokan map. Maksudnya gak ada bahasa yang menunjukkan dia kalo mau bunuh diri gitu. Bahasanya cuman, antar saya ke sini, antar saya ke apartemen ini. Ya sebelum ke apartemen itu kan dia sempat makan dulu," kata Hady.

Perihal kapan keempat orang tersebut berpergian dari Solo dan tiba di Jakarta, Hady menyebutkan belum dapat memastikan karena handphone yang digunakan para pelaku rusak parah.

"Itu belum dapat kita pastikan karena kan, satu kondisi handphonenya para korban ini hancur lebur disimpan dalam satu tas," ungkapnya.

Pihak kepolisian disebut Hady masih menunggu keterangan dari saksi ahli terkait peristiwa naas tersebut.

"Ya sejauh ini kendala sudah bisa kita atasi, cuman ya kita sedang menunggu keterangan saksi ahli," pungkasnya.