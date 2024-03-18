Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sebelum Lompat di Apartemen Teluk Intan, Para Korban Sempat Makan dan Pesan Taksi Online

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |19:46 WIB
Sebelum Lompat di Apartemen Teluk Intan, Para Korban Sempat Makan dan Pesan Taksi Online
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hady Saputra Siagian mengungkapkan sebelum nekat melompat dari roof top apartemen Teluk Intan, empat orang yang masih satu keluarga sempat makan terlebih dahulu dan memesan taksi online.

Hal tersebut disampaikan Hady usai melakukan ungkap kasus operasi pekat di Markas Polres Metro Jakarta Utara pada Senin (18/3/2024) sore.

"Jadi salah satu dari mereka berbicara ke supir taksi online soal arah tujuan dan patokan map. Maksudnya gak ada bahasa yang menunjukkan dia kalo mau bunuh diri gitu. Bahasanya cuman, antar saya ke sini, antar saya ke apartemen ini. Ya sebelum ke apartemen itu kan dia sempat makan dulu," kata Hady.

Perihal kapan keempat orang tersebut berpergian dari Solo dan tiba di Jakarta, Hady menyebutkan belum dapat memastikan karena handphone yang digunakan para pelaku rusak parah.

"Itu belum dapat kita pastikan karena kan, satu kondisi handphonenya para korban ini hancur lebur disimpan dalam satu tas," ungkapnya.

Pihak kepolisian disebut Hady masih menunggu keterangan dari saksi ahli terkait peristiwa naas tersebut.

"Ya sejauh ini kendala sudah bisa kita atasi, cuman ya kita sedang menunggu keterangan saksi ahli," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102277//pembunuhan-L4AB_large.jpg
Bunuh Anak dan Istri, Pria Ini Kirim Email ke Bank Indonesia Terjerat Pinjol dan Judi Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement