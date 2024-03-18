Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Dalami Unsur Kesengajaan di Kasus Xpander Tabrak Porsche di PIK 2

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |21:26 WIB
Polisi Dalami Unsur Kesengajaan di Kasus Xpander Tabrak Porsche di PIK 2
A
A
A

TANGERANG - Polisi masih terus menyelidiki kasus mobil Xpander yang dikendarai JS (43) yang menabrak mobil mewah bermerk Porsche hingga ringsek showroom kawasan PIK 2 beberapa waktu yang lalu. Polisi pun turut mendalami unsur kesengajaan dari kasus tersebut.

“(Informasi kesengajaan) Kita masih dalami informasi tersebut, kita masih lakukan pemeriksaan,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho kepada wartawan, Senin (18/3/2024).

Dia menerangkan, saat berkendara, JS dalam pengaruh minuman alkohol. Berdasarkan keterangan dari tersangka, ia mengkonsumsi minuman beralkohol sebelum berkendara.

“Pada saat diamankan bau minuman beralkohol. Dan menerangkan dia itu pagi d rumahnya karena berdekatan TKP, minum-minuman keras dan pada saat lewat disitu, dia dalam kondisi yang mungkin ditengah pengaruh alkohol sehingga dalam berkendara tidak terkendali,” pungkas dia.

Sebelumnya, Polisi memperkirakan kerugian atas peristiwa kendaraan Xpander menabrak showroom dan mobil mewah di PIK 2 Jalan Kavling Boulevard Kosambi, Tangerang mencapai Rp5,7 miliar.

Topik Artikel :
Polda Metro Jaya Porsche Xpander
