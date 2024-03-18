Viral Akses Buperta Cibubur Macet Total, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Viral di media sosial, antrean kendaraan roda empat dan roda dua mengular panjang di sekitar akses pintu Tol Buperta Cibubur hingga berimbas di sekitaran Cibubur Junction. Sejumlah pengguna kendaraan umum Jaklingko terpaksa turun berjalan kaki karena lamanya lalu lintas yang tersendat.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Arry S. Utomo menyampaikan kemacetan lalu lintas yang terjadj tersebut dikarenakan adanya kepadatan kendaraan yang saling berebut akses jalan.

"Hanya kepadatan saja, saat ini lalu lintas sudah mulai lancar karena petugas telah mengurainya," ujar Arry saat dihubungi, Senin (18/3/2024).

Arry menjelaskan, awal kepadatan tersebut dimulai dari putaran jalan yang berbentuk cincin di depan Cibubur Junction. Akibat antara kendaraan roda empat berupa bus, angkutan umum dan mobil pribadi saling berebut akses, lanjut Arry, kepadatan lalu lintas pun tak terhindarkan.

"Kendalanya putaran cincin awalnya, kemudian setiap kendaraan pada berebut dulu-duluan," tutur Arry.