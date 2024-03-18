Usai Demo, Ruas Jalan Imam Bonjol Masih Ditutup hingga Malam Ini

JAKARTA - Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat terpantau masih ditutup, Senin (18/3/2024). Hingga berita ini diturunkan polisi belum melakukan pergerakan untuk membuka Jalan Imam Bonjol untuk digunakan pengguna jalan.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 23.00 WIB, dua ruas jalan Imam Bonjol, menuju arah Bundaran HI dan sebaliknya terlihat masih ditutup dan belum bisa digunakan oleh pengendara bermotor.

Kawasan depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ini sudah ditinggalkan sejumlah massa aksi.

Ruas depan kantor KPU juga sudah tidak terlihat adanya aparat Kepolisian yang berjaga di lokasi. Hanya saja kendaraan roda empat berpelat pribadi banyak yang parkir di kedua ruas jalan Imam Bonjol, depan kantor KPU RI.

Menurut, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penutupan arus lalu lintas di sekitar KPU RI situasional.