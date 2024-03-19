Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahli Perangkat Lunak Sebut Sirekap Simpan Bukti Kejahatan Politik 2024

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |02:49 WIB
Ahli Perangkat Lunak Sebut Sirekap Simpan Bukti Kejahatan Politik 2024
A
A
A

JAKARTA - Ahli Rekayasa Perangkat Lunak & Manajemen Universitas Pasundan Dr. Leony Lidya menyebutkan, dia telah menuliskan karya ilmiah berjudul Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Politik 2024. Pasalnya, banyak logika yang tidak benar dari pengaplikasian teknologi Sirekap.

"Saya sudah juga sudah bilang Sirekap, dia menyimpan banyak barang bukti kejahatan itu sendiri," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk 'Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik' di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta, Senin (18/3).

Dia menilai aplikasi Sirekap seharusnya meminimalisasi kesalahan atau mempercepat penghitungan suara. Namun faktanya, Sirekap justru bekerja seakan memang untuk memenangkan paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia mencontohkan ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menginput dokumen, tetapi datanya ketika ditotal tidak relevan dengan hasil yang ditunjukkan Sirekap.

"Yang enggak logisnya adalah dari Sirekap, scan itu suaranya tidak sama, bahkan jauh terus angka setiap paslon. Itu bisa kalau ditotal, itu juga tidak terjadi namanya validasi," kata dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
