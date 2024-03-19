Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekapitulasi Nasional di 70 Dapil DPR RI, Ini Hasilnya

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |04:01 WIB
Rekapitulasi Nasional di 70 Dapil DPR RI, Ini Hasilnya
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI baru saja menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional Pemilu 2024 untuk Provinsi Papua Barat Daya pada Selasa (19/3/2024) dini hari ini. Dengan demikian, sebanyak 70 dari 84 daerah pemilihan (Dapil) yang telah disahkan KPU RI proses penghitungan suaranya.

Berdasarkan penghitungan suara dari 70 Dapil itu, tercatat jumlah suara sah yang masuk sebanyak 121.960.404 suara. Dari jumlah suara sah tersebut, terlihat PDIP mendapat suara terbanyak yakni 21.900.795 suara (17,96%).

Suara terbanyak kedua di tempati oleh Partai Golkar dengan perolehan 18.737.353 suara (15,36%). Disusul, Partai Gerindra dengan perolehan 15.625.318 suara (12,81%).

Suara terbanyak keempat, di tempati PKB dengan perolehan 13.125.210 suara (10,76%). Disusul, Partai Nasdem dengan perolehan 12.297.755 suara (10,08%).

Sedangkan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sejauh ini juga diprediksi lolos parlemen lantaran suara yang diperoleh di atas 4 persen.

