HOME NEWS NASIONAL

Malam Ini! Aiman Witjaksono dan Para Narasumber Kredibel dalam Rakyat Bersuara "Menanti Kejutan Pengumuman KPU", Pukul 7 Malam Live di iNews

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |09:05 WIB
Malam Ini! Aiman Witjaksono dan Para Narasumber Kredibel dalam Rakyat Bersuara
Aiman Witjaksono (Foto: Dok)
A
A
A

KPU memasuki penghitungan suara tahap akhir. Pada tahap ini, KPU akan memastikan bahwa proses penghitungan dilakukan dengan teliti dan transparan, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bersama Aiman Witjaksono dan narasumber-narasumber kredibel di bidangnya, diantaranya, Rocky Gerung, Effendi Gazali, Haikal Hasan, Refly Harun, Roy Suryo dan Immanuel Ebenezer akan membahas “Menanti Kejutan Pengumuman KPU” dalam Dialog Spesial Suara Rakyat yang digelar malam ini di MNC Conference Hall Inews Tower lantai 3.

Dalam dialog spesial Rakyat Bersuara sebelumnya dihadiri oleh Margarito Kamis, Effendi Gazali, Syahganda Nainggolan, Haikal Hassan membahas soal hak angket dan simsalabim suara. Syahganda Nainggolan selaku Timnas Amin mengungkapkan bahwa pihaknya bakal mengajukan hak angket DPR usai rekapitulasi perhitungan suara dari KPU. Ia melanjutkan pengajuan hak angket setelah rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU dinilai tak terlambat.

Menilik proses dan tahapan Pemilu 2024 memang diwarnai banyak tantangan. Ada banyak dugaan praktik pelanggaran pemilu yang terjadi di masyarakat. Hal ini menjadi isu besar yang memicu perhatian publik. Sementara berdasarkan hasil perhitungan KPU, hasil penetapan rekapitulasi akan diumumkan selambat-lambatnya pada 20 Maret 2024. Setelah itu, KPU mengumumkan secara resmi siapa pemenangnya.

Saksikan malam ini Dialog Spesial: Rakyat Bersuara "Menanti Kejutan Pengumuman KPU" Kembali mempertemukan narasumber yang kredibel, diantaranya, Rocky Gerung, Akademisi, Effendi Gazali , Pakar Komunikasi Politik, Haikal Hassan, pendukung Prabowo-Gibran, Refly Harun, Timnas Amin, Roy Suryo, Pakar Telematika dan Immanuel Ebenezer, Ketum Jokowi Mania & Prabowo Mania, Selasa (19/03/2024) pukul 19.00 WIB, Live di iNews.

(Arief Setyadi )

      
