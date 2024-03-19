Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjil-Genap Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Diawasi ETLE, Berikut Jadwalnya

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |10:27 WIB
Ganjil-Genap Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Diawasi ETLE, Berikut Jadwalnya
Ilustrasi mudik (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerapkan rekayasa lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran tahun 2024. Mulai dari skema one way, contraflow, hingga ganjil-genap nomor kendaran bermotor.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dalam pelaksanaannya, skema ganjil genap akan diawasi Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau kamera tilang elektronik.

"Sehingga apabila ada pelanggar tidak akan diputar balik namun ditilang langsung melalui ETLE," kata Trunoyudo kepada wartawan, Selasa (19/3/2024).

Berikut jadwal lengkap penerapan Sistem Ganjil - Genap:

1. Arus Mudik

- Pada 5 hingga 7 April 2024 pukul 24.00 WIB dari KM 0 Jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas jalan tol Semarang Batang;

- Pada 8 April 2024 pukul 08.00 WIB hingga 24.00 WIB dari KM 0 jalan jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas jalan tol Semarang Batang.

- Pada 9 April 2024 sampai pukul 24.00 WIB dari KM 0 jalan toll ruas dalam kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas jalan toll Semarang Batang.

Telusuri berita news lainnya
