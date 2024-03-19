Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apa Hubungan Selat Muria dengan Banjir Parah di Demak? Ini Fakta Sejarahnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |10:38 WIB
Apa Hubungan Selat Muria dengan Banjir Parah di Demak? Ini Fakta Sejarahnya
Ilustrasi selat muria dengan banjir di demak (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Apa hubungan Selat Muria dengan banjir parah di Demak? Ini fakta sejarahnya yang jarang orang ketahui. Hal ini dikarenakan tanggul Sungai Irigasi Jratun Seluna, di Dukuh Tugu, Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar, kembali jebol, pada Minggu 17 Maret 2024, sore.

Bertambahnya titik tanggul yang jebol memperparah kondisi banjir dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Sedikitnya ada 88 desa tercatat terendam banjir. Apalagi banyak orang menilai hilangnya Selat Muria membuat wilayah ini tidak bisa menampung volume air banyak.

Lantas apa hubungan Selat Muria dengan banjir parah di Demak? Ini fakta sejarahnya yang jarang orang ketahui.

Selat Muria merupakan selat yang pernah ada dan menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Muria. Selat ini dulunya merupakan daerah perdagangan yang ramai, dengan kota-kota perdagangan seperti Demak, Jepara, Pati, dan Juwana.

Pada sekitar tahun 1657, endapan sungai yang bermuara di selat ini terbawa ke laut sehingga selat ini semakin dangkal dan menghilang, sehingga Pulau Muria menyatu dengan Pulau Jawa.

Pada masa glasial, sekira 600.000 tahun yang lalu, Gunung Muria beserta pegunungan kecil di Patiayam dulunya bergabung dengan dataran utama Pulau Jawa. Hal itu terjadi karena saat itu suhu bumi turun dalam waktu yang lama.

Sehingga permukaan laut turun rata-rata 100 meter. Namun pada interglasial, kondisi itu berbalik. Suhu bumi meningkat menyebabkan es mencair. Alhasil volume air laut meningkat membuat dataran Gunung Muria dan Pulau Jawa terpisah oleh laut dangkal yang tidak terlalu lebar hingga menjadi selat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192519//mensesneg_prasetyo_hadi-G0eA_large.jpg
Prabowo Minta Pengurusan Dokumen Rusak Akibat Banjir di Sumatera Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192509//huntara-T97Z_large.jpg
Masuki Fase Transisi, Begini Skema Bantuan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192457//banjir-NTvf_large.jpg
22 Desa Hilang dan 1.580 Kantor Desa Rusak Akibat Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192422//seskab_teddy-hogH_large.jpg
Keberadaan 53 Helikopter di Lokasi Bencana Sumatera Dipertanyakan, Seskab Teddy Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192326//pembangunan_huntara-FeHJ_large.jpg
Pembangunan Huntara Korban Bencana di Agam Capai 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192335//polri-InjT_large.jpg
Wakapolri Pantau Penyaluran Bantuan Korban Bencana di Padang Pariaman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement