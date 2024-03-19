Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Pastikan Jokowi Belum Jadi Ketum Parpol Manapun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |11:06 WIB
Istana Pastikan Jokowi Belum Jadi Ketum Parpol Manapun
Presiden Joko Widodo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Istana memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), belum menjabat sebagai ketua umum partai politik manapun termasuk partai Golkar.

Hal tersebut menanggapi perihal anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam yang menyebut Presiden Jokowi sudah menjadi kader sejak dulu dan layak menjadi ketua umum partai berlogo pohon beringin itu.

"Terkait isu bahwa Presiden Jokowi akan masuk dan menjadi ketua umum parpol tertentu, sudah lama didesas-desuskan dan terus digulirkan. Faktanya, sampai saat ini, Presiden Jokowi tidak menjadi ketua umum satu parpol-pun," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangannya, Selasa (19/3/2024).

Ari mengatakan, bahwa isu atau wacana serta dinamika yang berkembang di Partai Golkar menjadi urusan internal partai tersebut.

"Saat ini Presiden Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan sampai berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024," kata Ari.

Perlu diketahui, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah menjadi kader Partai Golkar sejak lama.

Ridwan menyebut Presiden Jokowi sudah menjadi kader Golkar sejak lama. Meski tidak ikut di kepengurusan partai, namun Jokowi melaksanakan doktrin Golkar yakni Karya Siaga Gatra Praja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444//letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192232//tni-tCxy_large.jpg
Rekam Jejak Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191675//presiden_jokowi-X2Pr_large.jpg
Respons Jokowi soal Ijazah Miliknya Ditunjukkan ke Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190421//pemerintah-CBHe_large.jpg
Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua Minta Sekda Dihadirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190331//joman-9ckL_large.jpg
Panas! Ketum Joman Disemprot Roy Suryo, Bukan Alumni UGM Coba Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190320//roy_suryo-9q4x_large.jpg
Roy Suryo Ungkap Gelar Perkara Khusus Bongkar 2 Kebohongan soal Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement