Istana Pastikan Jokowi Belum Jadi Ketum Parpol Manapun

JAKARTA - Istana memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), belum menjabat sebagai ketua umum partai politik manapun termasuk partai Golkar.

Hal tersebut menanggapi perihal anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam yang menyebut Presiden Jokowi sudah menjadi kader sejak dulu dan layak menjadi ketua umum partai berlogo pohon beringin itu.

"Terkait isu bahwa Presiden Jokowi akan masuk dan menjadi ketua umum parpol tertentu, sudah lama didesas-desuskan dan terus digulirkan. Faktanya, sampai saat ini, Presiden Jokowi tidak menjadi ketua umum satu parpol-pun," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangannya, Selasa (19/3/2024).

Ari mengatakan, bahwa isu atau wacana serta dinamika yang berkembang di Partai Golkar menjadi urusan internal partai tersebut.

"Saat ini Presiden Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan sampai berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024," kata Ari.

Perlu diketahui, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah menjadi kader Partai Golkar sejak lama.

Ridwan menyebut Presiden Jokowi sudah menjadi kader Golkar sejak lama. Meski tidak ikut di kepengurusan partai, namun Jokowi melaksanakan doktrin Golkar yakni Karya Siaga Gatra Praja.