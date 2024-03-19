Usut Dugaan Korupsi APD Kemenkes, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Fadel Muhammad

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad Al-Haddar, Selasa (19/3/2024). Ia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, pemeriksaan Fadel dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus tersebut.

"Hari ini (19/3) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Fadel Muhammad Al-Haddar," kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/3/2024).

Bersamaan dengan Fadel, tim penyidik komisi antirasuah pun menjadwalkan pemanggilan terhadap Staf PT. Dunia Transportasi Logistik, Imam Rahadian P.