Menko Polhukam Pastikan KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024 Besok

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |14:43 WIB
Menko Polhukam Pastikan KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024 Besok
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. (Foto: Rian Rizkia)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024, besok Rabu 20 Maret 2024.

"Masih sesuai rencana. Sesuai dengan UU 35 hari setelah pemilu kita umumkan, berarti jatuh pada tanggal 20 Maret. Sekarang tanggal 19, berarti besok. Berarti sesuai dengan rencana," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Hingga Senin 18 Maret 2024, KPU telah mensahkan suara dari 34 provinsi dan akan melanjutkan rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara hari ini. Masih ada empat provinsi yang rapat pleno rekapitulasinya belum diselesaikan.

