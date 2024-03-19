Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus TPPU SYL, KPK Cegah Hanan Supangkat Bepergian ke Luar Negeri

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |15:15 WIB
Kasus TPPU SYL, KPK Cegah Hanan Supangkat Bepergian ke Luar Negeri
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Direktur Utama PT Mulia Knitting Factory, Hanan Supangkat.

Pencegahan tersebut terkait pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pencegahan tersebut pun dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

"Benar, KPK kembali ajukan cegah untuk tetap berada di Indonesia terhadap 1 pihak swasta terkait perkara dugaan TPPU dengan Tersangka SYL," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (19/3/2024).

Komisi Antirasuah pun telah melayangkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigraei Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pencegahan tersebut.

"Cegah ini diajukan masih untuk 6 bulan pertama pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI," ujarnya.

"Pihak tersebut berstatus saksi yang diduga mengetahui dan dapat menerangkan dugaan perbuatan Tersangka dimaksud," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Pemeriksaan SYL TPUU SYL
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192576//tahanan_kpk_tes_urine-4Miv_large.jpg
Pastikan Bebas Narkotika, 73 Tahanan KPK Dites Urine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192521//kpk-XckF_large.jpg
Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, KPK Sebut BPK Tak Bisa Hitung Kerugian Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192340//novel_baswedan-tDuW_large.JPG
Novel Baswedan: KPK Mudah Diintervensi dengan Adanya Kewenangan SP3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192115//kpk-0fi7_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Izin Tambang di Konawe Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191819//silvia_rinita_harefa_istri_noel_ebenezer-Yjrd_large.jpg
Rayakan Natal di Rutan KPK, Istri Noel Ebenezer Bawakan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191813//keluarga_tahanan_membesuk_di_gedung_merah_putih_kpk-AWoO_large.jpg
12 Tahanan Rayakan Natal di Rutan KPK, Keluarga Datang Berkunjung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement