Gempa M4,8 Guncang Wilayah Maluku Barat Daya

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, pada Selasa (19/3/2024), sekira pukul 15.21 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.75 Lintas Selatan - 127.86 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.8, 19-Mar-2024 15:21:33WIB, Lok:7.75LS, 127.86BT (45 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:153 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)