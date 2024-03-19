Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,8 Guncang Wilayah Maluku Barat Daya

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |15:43 WIB
Gempa M4,8 Guncang Wilayah Maluku Barat Daya
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, pada Selasa (19/3/2024), sekira pukul 15.21 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.75 Lintas Selatan - 127.86 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.8, 19-Mar-2024 15:21:33WIB, Lok:7.75LS, 127.86BT (45 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:153 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Maluku
