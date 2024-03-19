Rekapitulasi Hasil Pilpres 2024 di Jawa Barat, Prabowo-Gibran Menang Telak

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan rapat pleno hasi penghitungan Pilpres untuk Provinsi Jawa Barat pada Selasa (19/3). Rapat pleno digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Menteng, Jakarta Pusat.

Paparan hasil dibacakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Hasilnya, pasangan calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Prabowo-Gibran mendapatkan suara sebanyak 16.805.854 suara atau sebesar 58,50 persen kemudian disusul oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies-Cak Imin dengan perolehan suara 9.099.674 atau 31,67 persen . Pasangan Ganjar-Mahfud hanya mampu duduk di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 2.820.995 atau 9,82 persen.

Usai hasil itu dibacakan, Ketua KPU Hasyim Asyari langsung mengesahkan hasil itu. Hasyim lantas mengetuk palu penanda suara di Provinsi Jawa Barat telah sah.

"Bisa kita sahkan ya? Bismillah sah," kata Hasyim seraya mengetuk palu.

Sebagai informasi, Jawa Barat memiliki daftar pemilih sebanyak 29.438.041 suara. Rinciannya yakni daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 28.903.697. Daftar pemilih tambahan (DPTb) berjumlah 230.154 dan Daftar pemilih khusus (DPK) 9.086.