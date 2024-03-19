Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekapitulasi Hasil Pilpres 2024 di Jawa Barat, Prabowo-Gibran Menang Telak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |16:11 WIB
Rekapitulasi Hasil Pilpres 2024 di Jawa Barat, Prabowo-Gibran Menang Telak
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan rapat pleno hasi penghitungan Pilpres untuk Provinsi Jawa Barat pada Selasa (19/3). Rapat pleno digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Menteng, Jakarta Pusat.

Paparan hasil dibacakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Hasilnya, pasangan calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Prabowo-Gibran mendapatkan suara sebanyak 16.805.854 suara atau sebesar 58,50 persen kemudian disusul oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies-Cak Imin dengan perolehan suara 9.099.674 atau 31,67 persen . Pasangan Ganjar-Mahfud hanya mampu duduk di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 2.820.995 atau 9,82 persen.

Usai hasil itu dibacakan, Ketua KPU Hasyim Asyari langsung mengesahkan hasil itu. Hasyim lantas mengetuk palu penanda suara di Provinsi Jawa Barat telah sah.

"Bisa kita sahkan ya? Bismillah sah," kata Hasyim seraya mengetuk palu.

Sebagai informasi, Jawa Barat memiliki daftar pemilih sebanyak 29.438.041 suara. Rinciannya yakni daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 28.903.697. Daftar pemilih tambahan (DPTb) berjumlah 230.154 dan Daftar pemilih khusus (DPK) 9.086.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682//kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990//dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/337/3140716//x_kpu-xJ0a_large.jpg
Medsos X Diretas Situs Judol, KPU Minta Bantuan BSSN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140309//ketua_bawaslu_rahmat_bagja-Qnaq_large.jpg
Bawaslu Protes ke KPU Soal Batas Door Prize saat Kampanye: Sekarang Bisa Kasih Umrah dan Mobil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement