Menko Polhukam: Indonesia Memiliki Kepentingan Besar Jaga Stabilitas di Laut Cina Selatan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan Laut China Selatan menjadi sumber ketegangan di Asia karena memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Bukan hanya sumber dayanya yang melimpah, ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan terjadi karena adanya sengketa teritorial klaim tumpang tindih dari enam negara.

"Yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok)," kata Hadi dalam webinar yang bertajuk 'Menjaga Kedaulatan dan Mencari Kawan di Laut China Selatan', Selasa (19/3/2024).

BACA JUGA: Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke Kediaman Sri Sultan HB X Bahas Kondisi Pascapemilu 2024

Hadi menambahkan, situasi di Laut China Selatan semakin memburuk dengan adanya klaim uniateal RRT untuk semua wilayah Laut China Selatan melalui nine dash line-nya.