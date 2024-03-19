BNPB Catat Banjir Mendominasi hingga 50% Kejadian Bencana Selama Sepekan

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana hidrometeorologi basah atau banjir mendominasi hingga 50% bencana yang terjadi di Indonesia selama periode 11-17 Maret 2024.

"Ini adalah gambaran kejadian bencana dalam satu pekan 11-17 Maret 2024 kita lihat memang banjir mendominasi hingga 50 persen," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam acara 'Disaster Briefing' dalam laman Youtube BNPB, Selasa (19/3/2024).

Dalam grafik diagram yang ditampilkan Abdul Muhari terdapat 48 kejadian bencana di Indonesia selama sepekan dengan rincian banjir terjadi 24 kali atau 50%. Disusul cuaca ekstrem 15 kali atau 31%, kebakaran hutan dan lahan sebanyak 6 kali atau 12%.

Kemudian bencana tanah longsor dua kali atau 4 persen dan terakhir gelombang pasan dan abrasi sebanyak satu kali atau 2%.

BNPB mencatat bencana terjadi di 19 Provinsi 44 Kabupaten/Kota dan 15 meninggal dunia serta tiga jiwa hilang. Kemudian sebanyak 536.037 jiwa terdampak.

Selanjutnya 130.090 rumah warga terendam dan 453 rumah rusak akibat kejadian bencana yang terjadi di Indonesia dalam sepekan.

(Awaludin)