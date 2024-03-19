Din Syamsuddin Hadiri Demo Tolak Pemilu Curang di Depan Gedung DPR

JAKARTA - Ribuan massa menolak pemilu curang memadati Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024) siang. Dari pantuan, kelompok massa mulai datang dari jam 14.00 WIB.

Terlihat juga tokoh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan eks Menteri Agama Fachrul Razi.

Dengan latar spanduk raksasa, Din yang mengenakan kemeja hitam bercorak putih menyampaikan orasinya. Sebelumnya, dia juga memimpin long march dari jembatan layang Senayan menuju depan Gedung DPR RI.

Peserta aksi yang didominasi orang tua dan emak-emak ini tetap berlangsung meski cuaca panas dan terik matahari.

Massa meminta Joko Widodo untuk mundur dari kursi presiden karena dinilai sebagai dalang atau pemegang skenario kecurangan dalam Pemilu 2024.

(Awaludin)