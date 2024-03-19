BNPB Pastikan Perbaikan Tanggul Jebol di Jalur Pantura Demak-Kudus Rampung pada Akhir Pekan

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan perbaikan tanggul sungai Wulan yang jebol pun ditargetkan rampung akhir pekan ini setelah diperkuat dan ditinggikan. Sementara itu akses ruas pantura yang terputus akibat genangan ditargetkan juga rampung pekan ini dengan terus melakukan penyedotan dengan pompa.

"Progresnya hingga saat ini untuk perbaikan tanggul yang segmen rusak yang kembali jebol sudah selesai ditutup artinya tidak ada lagi limpasan air sungai dari segmen yang jebol tersebut tetapi masih terus diperkuat dan ditinggikan. Kemarin Kepala BNPB melihat langsung lokasi tanggul yang jebol BBWS tetap bekerja siang dan malam serta diharapkan dalam tiga hari ke depan sudah dapat diselesaikan artinya paling lambat di akhir minggu ini selesai sempurna meskipun yang jebol telah selesai dari dua hari lalu saat ini diperkuat dan ditinggikan supaya lebih baik lagi," kata Aam sapaan karibnya dalam program 'Disaster Briefing' BNPB, Selasa (19/3/2024).

"Kemudian prioritas kita adalah menyedot kembali yang saat ini menggenangi ruas pantura yang tidak bisa dilewati. Ini estimasinya itu membutuhkan 4-5 hari atau karena kapasitas pompa yang sedikit banyak kita targetkan 3 hari sekarang pun kita sudah coba push pemompaan air yang menggenangi ruas pantura sehingga di akhir minggu ini sudah bisa dilalui mengingat sangat penting untuk supplai chain barang dan kegiatan perekonomian dari Barat ke Timur maupun Timur ke Barat," tambahnya.

Aam menyebut bahwa dua wilayah di Jawa Tengah yakni Demak dan Kabupaten Kudus ketinggian banjir masih signifikan mencapai 30-180 centimeter. Diketahui Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdampak bencana banjir akibat cuaca ekstrem akhir pekan lalu.

"Dari hasil peninjauan Kepala BNPB sejak hari Sabtu, Minggu, Senin dan hari ini kita sudah menyambangi Kabupaten/Kota Kendal, Semarang, Pati, Jepara, Kudus, Demak dan Grobogan tadi terakhir sebelum kembali ke Jakarta. Dari Kabupaten/Kota terdampak ini untuk yang masih signifikan daerah genangan dan banjirnya dengan ketinggian 30-180 centimeter atau maksimal 2 meter itu tinggal di wilayah Demak dan Kudus," ujarnya.