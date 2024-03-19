Ikatan Alumni ITB: Jejak Digital Sirekap Meragukan Keabsahan Hasil Pemilu

JAKARTA - Problematik data dalam website besutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yakni Sirekap masih terus menjadi perbincangan hangat. Pasalnya KPU dianggap menutupi hasil Pemilu 2024 dengan menghentikan rekap suara yang seharusnya tampil dalam Sirekap.

Ketua Umum Ikatan Alumni ITB Akhmad Syarbini menyoroti tak berjalannya website Sirekap sebagai bentuk kejanggalan-kejanggalan kecurangan dalam Pemilu 2024.

"Dengan tidak dibukanya secara terbuka kembali Sirekap ini malah semakin masyarakat bertanya, kenapa bisa terjadi. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Sirekap ini menjadi alat bantu dan benar-benar dipakai oleh KPU," kata Akhmad dalam tayangan YouTube bersama iNews Media Group, Selasa (19/3/2024).

Akhmad mengungkapkan bahwa jika melihat ada saksi dari Partai Ummat yang menemukan penggelembungan suara dari salah satu partai, sehingga itu langsung dikoreksi.

Sementara untuk data Pilpres 2024, Akhmad menemukan banyak sekali kejanggalan yang memang jejak digitalnya ditemukan oleh banyak pakar.

"Jejak-jejak digital inilah yang meragukan keabsahan dari hasil Pemilu dan Pilpres ini," ucap Akhmad.