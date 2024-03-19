Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekapitulasi Nasional Papua dan Papua Pegunungan Baru Digelar Besok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:30 WIB
Rekapitulasi Nasional Papua dan Papua Pegunungan Baru Digelar Besok
Gedung KPU. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan melaksanakan rekapitulasi tingkat nasional untuk provinsi Papua dan Papua Pegunungan pada Rabu (20/3) besok. Artinya rekapitulasi yang sedianya dilaksanakan hari ini dibatalkan.

Komisioner KPU Mochammad Afifuddin mengatakan alasan dibatalkannya rekapitulasi untuk dua provinsi itu dilatarbelakangi alasan teknis. Untuk provinsi Papua, masih belum tiba di Jakarta dan Papua Pegunungan masih menjalani rekapitulasi pada tingkat provinsi.

"Papua pengunungan sedang pleno Tolikara di Jayapura karena situasi keamanan," sambungnya.

Adapun ia menyampaikan waktu penetapan akan dilakukan setelah dua provinsi itu rampung menjalani rekap nasional. Ia pun membuka peluang penetapan baru bisa dilakukan pada siang atau sore hari.

"Tentu besok jadi batas waktu penetapan dan kita inginnya, bisa kita tetapkan siang atau sore hari sebelum malam," ungkapnya.

Terpisah, Anggota KPU Idham Holik mengatakan baik KPU Papua dan Papua Pegunungan dijadwalkan baru terbang ke Jakarta malam ini.

"Nanti malam jam 22:00 WIT, KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan akan bersama berangkat ke Jakarta dengan carter pesawat," ungkap dia.

