Mendes Ungkap Pertemuan Dengan Jokowi di Istana: Wajar Kalau Pak Presiden Salam Balik ke Cak imin

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |21:12 WIB
JAKARTA - Dua Menteri asal PKB, yakni Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan pertemuan dengan presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Senin (18/3/2024) kemarin. Saat pertemuan dengan presiden, Abdul mengaku, membawa salam dari ketua umum PKB Muhaimin Iskandar kepada Jokowi.

"Diakhiri (pertemuan) karena ketum kirim salam ke pak presiden, wajar toh kalau pak presiden kirim salam balik ke ketua umum gitu aja," kata Abdul di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Dia juga menuturkan, beberapa poin pada pertemuan itu. Kata Abdul, di sisa masa jabatan ini, dua menteri asal PKB itu ingin melaporkan kinerjanya selama satu periode bersama Jokowi.

"Kita itu hanya laporan terkait kinerja Kemendes, kinerja kementerian ketenagakerjaan Karena kita, pertama, itu sudah masa akhir-akhir pengabdian, jadi kan kita laporkan kaitannya soal RPJM dan lain-lain, itu yang paling prinsip itu kemarin," katanya.

Selanjutnya, dia bersama Ida mengucapkan rasa terimakasih kepada presiden Jokowi karena diperbolehkan maju sebagai peserta pileg 2024. Lalu menurutnya dengan pencalonan Muhaimin sebagai Cawapres nomor urut satu, hal tersebut memberikan efek ekor jas terhadap PKB.

"Yang ketiga, ketua umum nitip salam, alhamdulillah PKB bagus hasilnya dan terima kasih sudah beri kesempatan sudah untuk mencawapres. Karena mencawapres itu cocktail efeknya ternyata PKB menjadi naik, bukan hanya sebagai partai lokal tapi menjadi partai Nasional," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Presiden jokowi jokowi Mendes
