Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengunjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI Dipukul Mundur, Lalu Lintas Gatsu Arah Slipi Mulai Dibuka Polisi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |21:17 WIB
Pengunjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI Dipukul Mundur, Lalu Lintas Gatsu Arah Slipi Mulai Dibuka Polisi
A
A
A

JAKARTA - Pengunjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR RI dipukul mundur oleh aparat polisi, Selasa (19/3/2024) malam. Situasi di depan gerbang utama Gedung DPR RI pun lengang.

Pantauan MPI, nampak Jalan Gatot Subroto yang mengarah Slipi sudah dibuka oleh polisi. Arus lalu lintas terpantau padat merayap.

Terpantau, pasukan oranye PPSU masih membersihkan sampah dan puing sisa bakaran ban di sekitar jalan. Sejumlah aparat polisi dan TNI yang bersiaga di sekitar depan Gedung DPR RI.

Seperti diketahui, aparat polisi terpaksa memukul mundur pengunjuk rasa yang berdemo di depan Gedung DPR RI.

Awalnya negosiasi antara aparat dengan demonstran untuk membubarkan diri sempat alot. Mereka belum bubar hingga Pukul 20.30 WIB.

Namun, aparat polisi memukul mundur para pengunjuk rasa hingga akhirnya membubarkan diri ke arah Senayan, Jakarta Pusat.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
demo lalu lintas Unjuk Rasa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192660//rekayasa_lalu_lintas-6dCu_large.jpg
Malam Tahun Baru, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Ancol hingga Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/15/3192484//kameran_berteknologi_ai-rMuk_large.jpg
Bertenaga AI, Satu Kamera Deteksi 1.000 Pelanggaran dalam 4 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192446//lalu_lintas-wIEx_large.jpg
Demo Buruh Selesai, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakpus Kembali Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192277//car_free_nigth-Ikfi_large.jpg
Malam Tahun Baru, Jalan Sudirman-Thamrin Jakarta Ditutup Pukul 18.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192275//lalu_lintas-MTa6_large.jpg
Arus Balik Libur Natal, 168 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192141//gerbang_tol-UGoy_large.jpg
Arus Mudik Nataru, 1,36 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement