Pengunjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI Dipukul Mundur, Lalu Lintas Gatsu Arah Slipi Mulai Dibuka Polisi

JAKARTA - Pengunjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR RI dipukul mundur oleh aparat polisi, Selasa (19/3/2024) malam. Situasi di depan gerbang utama Gedung DPR RI pun lengang.

Pantauan MPI, nampak Jalan Gatot Subroto yang mengarah Slipi sudah dibuka oleh polisi. Arus lalu lintas terpantau padat merayap.

Terpantau, pasukan oranye PPSU masih membersihkan sampah dan puing sisa bakaran ban di sekitar jalan. Sejumlah aparat polisi dan TNI yang bersiaga di sekitar depan Gedung DPR RI.

Seperti diketahui, aparat polisi terpaksa memukul mundur pengunjuk rasa yang berdemo di depan Gedung DPR RI.

Awalnya negosiasi antara aparat dengan demonstran untuk membubarkan diri sempat alot. Mereka belum bubar hingga Pukul 20.30 WIB.

Namun, aparat polisi memukul mundur para pengunjuk rasa hingga akhirnya membubarkan diri ke arah Senayan, Jakarta Pusat.

(Khafid Mardiyansyah)