HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPU Bantah Dapat Kue dari PSI: Itu Saya yang Suguhkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |21:41 WIB
Ketua KPU Bantah Dapat Kue dari PSI: Itu Saya yang Suguhkan
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari buka suara merespon video viral di mana dirinya mendapatkan kue ulang tahun. Hasyim membantah anggapan bahwa kue itu merupakan pemberian dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal itu sekaligus menjawab saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana dirinya disarankan untuk melaporkan pemberian yang dimaksud.

"Lho itu kue yang nyiapin saya sendiri, dia hanya ikut memvideo dan ikut makan," kata Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Hasyim menuturkan saat itu dirinya sendiri yang menyuguhkan kue tersebut di rapat pleno. Bahkan, kata dia, semua saksi turut hadir.

"Semua juga hadir, saksi-saksi yang ada di sini. Enggak ada kue dari PSI, engga ada, kue dari saya sendiri," katanya.

Hasyim pun enggan berkomentar mengenai bagaimana video itu tersebar. Ia pun hanya menyerahkan kepada pihak yang melakukan pengambilan gambar.

"Saya menyuguhkan di arena pleno, bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan," tutupnya.

Sebelumnya, ramai di media sosial seorang kader yang juga sebagai calon legislatif (Caleg) dari PSI Marsha Siagian yang membuat konten ikut dalam perayaan ulang tahun Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Dalam video itu, Marsha memperlihatkan sedang memberikan kue untuk Hasyim Asy'ari. Dari viralnya video tersebut, para netizen menganggap jika hal itu merupakan sebuah gratifikasi dari PSI kepada Ketua KPU di tengah situasi penghitungan suara pasca Pemilu 2024.

Topik Artikel :
KPU Pemilu 2024 PSI
