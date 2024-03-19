Ditanya soal Gugatan di MK, Anies: Tunggu Keputusan KPU

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi hasil Pilpres 2024 oleh KPU RI yang dijadwalkan pada Rabu (20/3) besok saat ditanya soal langkah gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tahapan berikutnya.

"Kita tunggu dulu keputusannya, tunggu dari KPU baru kita nanti kita (bicara langkah gugatan ke MK -red)," kata Anies kepada wartawan di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (19/3/2024).

Anies mengaku masih menunggu kepastian jadwal pengumuman hasil Pilpres 2024 oleh KPU. Kendati demikian, Ia menyebut akan menyambangi Markas Timnas AMIN yang berada di Jalan Diponegoro No. X, Menteng, Jakarta Pusat saat waktu pengumuman.

"Kita masih menunggu sampai ada kejelasan jadwal (dari KPU -red). Tentu (ke Markas Pemenangan di Diponegoro X -red), pokoknya begitu kita tahu jadwal (pengumuman) kita buat jadwal (acara)," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Aceh dan Sumatera Barat dimana dirinya bersama Muhaimin Iskandar unggul di dua provinsi berdasarkan hasil penghitungan sementara KPU RI.

"Kita lihat nanti hasil selesai, tapi saya sampaikan kepada semua terima kasih kepada yang sudah mendukung terima kasih yang bertahan walaupun ada tekanan, walaupun ada imbalan, tetap memilih dengan hati nuraninya," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)