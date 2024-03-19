Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masih Ada Dua Provinsi yang Lakukan Rekapitulasi Besok, KPU Yakin Tak Bakal Makan Waktu Lama

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |22:51 WIB
Masih Ada Dua Provinsi yang Lakukan Rekapitulasi Besok, KPU Yakin Tak Bakal Makan Waktu Lama
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asya'ri meyakini proses rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional untuk dua Provinsi yang akan dilakukan Rabu (20/3) besok, tak akan memakan waktu yang lama.

Hasyim menjelaskan bahwa sesuai rencana yang telah dibuat, KPU akan menjadwalkan proses rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional untuk dua Provinsi itu pada pagi hari. Namun, waktu pastinya akan melihat pada perkembangan lanjutan.

"Moga-moga bisa sesuai jadwal sebagaimana biasa, mulai jam 10 pagi," kata Hasyim di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Dia mengatakan, jika melihat dua Provinsi itu yang hanya memiliki satu daerah pemilihan (Dapil) untuk Pileg DPR RI nya, tentu akan lebih cepat dibanding Provinsi yang memiliki Dapil banyak seperti Jawa Barat.

"Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil Pemilu secara Nasional atau tingkat Nasional sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditentukan undang-undang yaitu dalam durasi 35 Hari setelah pemungutan suara, dan itu bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2024," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilpres 2024 Pemilu 2024 KPU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632//m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887//mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178710//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_ri_dede_yusuf_macan_effendi-wWhF_large.jpg
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement