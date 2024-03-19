Sertu Marinir Ismunandar Gugur Usai Baku Tembak dengan KKB di Puncak Jaya, Begini Kronologinya

JAKARTA - Prajurit Marinir TNI Angkatan Laut (AL) Sertu (Mar) Ismunandar gugur setelah Satgas Elang IV wilayah Puncak Jaya baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menjelaskan, saat itu Ismunandar bersama Serka Salim hendak menuju ke Distrik Kulirik, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Minggu (17/3/2024).

"Almarhum Sertu Ismunandar ditembak di bagian kepala pada saat di perjalanan bersama Serka Salim ke wilayah Kulirik," kata Nugraha Gumilar kepada wartawan, Senin (18/3/2024).

Saat kejadian, kata Nugraha, Salim berhasil berlindung dan membalas tembakan anggota KKB tersebut. Tak berselang lama, pasukan penguatan pun datang.