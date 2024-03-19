Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sertu Marinir Ismunandar Gugur Usai Baku Tembak dengan KKB di Puncak Jaya, Begini Kronologinya

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |23:31 WIB
Sertu Marinir Ismunandar Gugur Usai Baku Tembak dengan KKB di Puncak Jaya, Begini Kronologinya
Pemakaman Sertu Ismunandar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Prajurit Marinir TNI Angkatan Laut (AL) Sertu (Mar) Ismunandar gugur setelah Satgas Elang IV wilayah Puncak Jaya baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menjelaskan, saat itu Ismunandar bersama Serka Salim hendak menuju ke Distrik Kulirik, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Minggu (17/3/2024).

"Almarhum Sertu Ismunandar ditembak di bagian kepala pada saat di perjalanan bersama Serka Salim ke wilayah Kulirik," kata Nugraha Gumilar kepada wartawan, Senin (18/3/2024).

Saat kejadian, kata Nugraha, Salim berhasil berlindung dan membalas tembakan anggota KKB tersebut. Tak berselang lama, pasukan penguatan pun datang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
papua KKB Marinir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192647//tni-roup_large.jpg
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192728//tni-zJG9_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Sertijab, Jenderal Kopassus dan Marinir Hantu Laut Pindah Posisi Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192693//kkb-8soy_large.jpg
Biadab! KKB Membabi Buta Bacok 2 Warga Pendatang di Yahukimo, 1 Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192382//kkb-lh1w_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Aksi Biadab KKB hingga Operasi Senyap Jenderal Kopassus di Bumi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191521//kkb-zEL6_large.jpg
15 Anggota KKB Tewas Ditembak, 14 Markasnya Luluh Lantak Digempur Pasukan Gabungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191323//papua-ErKq_large.jpg
Prabowo Dorong Pembangunan di Wilayah 3 T, Honai Adat Elaboge Jadi Kampung Percontohan Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement