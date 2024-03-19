Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Pemilik Rumah, Maling di Bogor Sempat Todongkan Benda Diduga Senpi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |03:49 WIB
Kepergok Pemilik Rumah, Maling di Bogor Sempat Todongkan Benda Diduga Senpi
A
A
A

BOGOR - Aksi pencurian rumah terjadi di wilayah Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Pelaku sempat menodongkan benda diduga senjata api ketika aksinya kepergok pemilik rumah.

Menurut tetangga korban Miranda, peristiwa itu terjadi sekira pukul 20.30 WIB. Ketika itu, rumah tersebut dalam kondisi kosong di tinggal pemiliknya.

"Suaminya terawih, istrinya ada lagi di rumah ibunya kehalang dua rumah doang sama rumah dia," kata Miranda dikonfirmasi, Senin (18/3/2024).

Kata dia, aksi para pelaku itu dipergoki oleh istri pemilik rumah yang pulang. Pelaku tersebut sempat menodongkan benda yang diduga senjata api.

"Suaminya belum pulang masih terawih, itu istrinya yang ditodong," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Maling Bersenpi bogor Maling
