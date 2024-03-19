Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2.970 Aparat Gabungan Diterjunkan Amankan Demo di DPR Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |09:13 WIB
2.970 Aparat Gabungan Diterjunkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 2.970 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo yang bakal dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR RI, Jakarta hari ini, Selasa (19/3/2024).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ribuan anggota gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi terkait.

"Kita mengerahkan sebanyak 2.970 personel gabungan pengamanan," kata dia kepada wartawan Selasa.

Susatyo menuturkan, anggota tersebut nantinya akan berjaga di depan Gedung DPR dan sekitarnya. Hal ini guna mengantisipasi massa merusak pagar Gedung DPR dan membakar ban.

Selain itu, sejumlah personel juga dikerahkan untuk mencegah agar massa tidak masuk dan menutup jalan Tol Dalam Kota (Dalkot) yang berada di depan Gedung DPR.

Untuk penutupan arus lalu lintas di sekitar DPR, kata dia, bersifat situasional tergantung pada dinamika massa di lapangan.

"Bila nanti di depan DPR massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan penyekatan di Pulau Dua," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
