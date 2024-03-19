Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Bobol Rumah di Beji Depok, Polisi: Dalam Penyelidikan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |09:56 WIB
Maling Bobol Rumah di Beji Depok, Polisi: Dalam Penyelidikan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Sebuah rumah di kawasan Jalan Hj. Tiamah, Pondok Cina, Beji, Kota Depok dibobol maling pada Minggu 17 Maret 2024 kemarin sore saat ditinggal penghuni.

Diduga pelaku mencongkel jendela lalu mengacak-acak lemari rumah korban dan mengambil sejumlah barang hingga perhiasan.

Merespons hal itu, Kapolsek Beji, Kompol Jupriono mengatakan pihaknya bergerak cepat menyelidiki pelaku. Sedangkan barang yang berhasil digasak pelaku dilakukan inventarisir oleh korban.

"Dalam proses penyelidikan, (barang yang digasak) sedang di inventarisir korban," ujar Jupriono saat dikonfirmasi, Selasa (19/3/2024).

Jupriono menambahkan, korban belum membuat laporan polisi (LP) ke Polsek Beji. Namun, pihaknya telah melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP) tersebut.

"Belum (membuat LP), tapi TKP sudah kami cek. Kejadiannya kemarin sore," ungkapnya.

(Arief Setyadi )

      
