Kepergok saat Beraksi, Kawanan Bandit Todong Senpi ke Mamah Muda

BOGOR - Kawanan maling rumah beraksi di wilayah Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Pemilik rumah ketakutan karena sempat ditodong benda diduga senjata api (senpi) oleh kawanan bandit tersebut.

"Ditodingin pistol 'diam kamu diam' sambil lari. Saya ngeri dia udah megang pelatuknya. Saya mau ngomong maling langsung takut, duar gitu. Takut," kata pemilik rumah Nani Irawanti (32) kepada wartawan, Selasa (19/3/2024).

Nani menceritakan, peristiwa itu berawal ketika dirinya sedang berada di rumah orangtuanya pada Senin 18 Maret 2024 malam. Ketika itu, rumahnya dalam keadaan kosong karena sang suami juga sedang pergi ke masjid untuk sholat tarawih.

"Tadi waktu saya sama anak saya kecil lagi main di rumah ibu saya itu sekitar jam 8-an itu ya, itu belum ada apa-apa," jelasnya.

Ketika hendak pulang, Nani terkejut kondisi pintu rumahnya sudah terbuka. Lalu, dirinya melihat ada dua orang yang mengenakan masker dan helm.

"Saya pulang tuh, anak saya mau pipis pas mau masuk pintu dalam keadaan nganga kebuka lebar. Dia (pelaku) langsung dari dalem, saya pikir kok pintu kebuka saya loading, saya pikir apa suami saya pulang tapi gak minta kunci sama saya," ungkapnya.