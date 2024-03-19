Jelang Mudik 2024, 30 Bus di Terminal Jatijajar Mulai Dilakukan Ramp Cek dan Diberi Tanda Laik Jalan

DEPOK - Terminal tipe A Jatijajar bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok mulai melakukan memonitoring atau ramp cek kesiapan angkutan lebaran 2024 di Terminal Jatijajar, Kota Depok.

Adapun langkah tersebut sebagai bentuk pengawasan untuk meningkatkan keselamatan proses perjalanan angkutan lebaran mendekati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/ 2024.

“Pertama, kami sejak minggu lalu itu dengan tim pusat bersama dengan Dishub Kota Depok sudah melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (ramp check) pengecekan laik jalan kendaraan-kendaraan yang umumnya beroperasi di Terminal Jatijajar,” kata Kepala Terminal Jatijajar, Asri Sinuraya saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2024).

Asri menjelaskan, kurang lebih sudah 30 bus yang diperiksa dari total ratusan bus yang akan berangkat dari Terminal Jatijajar. Pemeriksaan akan dilakukan hingga 28 Maret 2024 mendatang.

“Bus yang telah diperiksa diberikan tanda stiker laik jalan, bila mana mereka sudah memenuhi kriteria laik jalan tersebut,” ujarnya.

Asri menyebut saat dilakukan ramp cek, pihaknya masih menemukan beberapa bus yang belum memenuhi standar keselamatan. Sehingga harus segera dibenahi agar armada layak untuk melakukan perjalanan mudik lebaran.

“Temuan yang kami dapatkan itu seperti lampu sein, karet wiper getas, palu pemecah kaca tidak di semua titik dan beberapa kekurangan lainnya," ucap Asri.