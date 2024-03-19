Lapak Pemulung di Kedoya Jakbar Terbakar, 15 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah lapak yang terletak di Jalan Kedoya Raya, Jakarta Barat terbakar pada Selasa (19/3/2024). Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dan 75 personil dikerahkan untuk memadamkan api.

Kasie Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin mengatakan pihaknya menerima peristiwa itu sekira pukul 11.15 WIB.

“Objek lapak, waktu lokalisir (proses pemadaman) 11.40 WIB,” kata dia kepada wartawan, Selasa (19/3/2024).

Dia menjelaskan, untuk pengerahan awal sebanyak 20 personil dan 4 unit pemadam kebakaran. Sementara untuk tahap 2, sebanyak 11 personil dan 55 unit.