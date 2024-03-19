Mobil Minibus Terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Lalu Lintas Padat

JAKARTA - Sebuah mobil minibus berwarna putih terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, arah Semanggi, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi pada pukul 10.52 WIB, Selasa (19/3/2024).

Menurut Kepala Suku Dinas (Kasudin) Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan tindakan kepada mobil minibus jenis Mitsubishi tersebut dan kondisi mobil sudah padam.

"Pemadam tiba pukul 11.01, situsnya sudah bisa dikuasai," ucap Asril dalam keterangannya.

Kebakaran Mobil Minibus B 2856 T Mitshubitsi Starwagon itu, cukup membuat lalu lintas di sekitaran lokasi menjadi padat dan agak tersendat.

"Kendaraan mobil di Jalan Jenderal Sudirman, Situasi lalulintas tersendat," tulis akun TMC Polda Metro Jaya.

Namun kini, situasi lalulintas di sekitaran lokasi sudah lengang, karena mobil minibus itu berhasil dipadamkan.

(Arief Setyadi )