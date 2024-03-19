Dua Pria Diduga Jambret Babak Belur di Gunung Sindur Bogor, Polisi Selidiki

BOGOR - Dua pria diduga pelaku jambret babak belur dihajar warga di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian ini

Dalam video beredar di media sosial, tampak dua terduga pelaku yang belum diketahui identitasnya itu sudah dalam kondisi babak belur. Keduanya hanya terlentang pasrah di atas mobil patroli polisi.

Di lokasi, terlihat anggota polisi sedang mengumpulkan keterangan dari kedua pelaku. Salah satu pelaku yang dimintai keterangan pun hanya bisa terbata memberikan keterangannya kepada polisi.

"Apes dua pelaku jambret tertangkap warga siang ini di daerah Cibadung depan Perumahan Padma Hills Gunung Sindur Bogor yang menjadi bulan-bulanan warga yang geram atas tindakan pelaku. Saat ini dua pelaku sudah diamakan oleh pihak berwajib," tulis keterangan dalam video, Selasa (19/3/2024).

Terpisah, Kapolsek Gunung Sindur Kompol Budi Santoso membenarkan adanya peristiwa dalam video tersebut. Namun, pihaknya belum mengetahui pasti kronologi dan lainnya karena masih penyelidikan.

"Iya (dua pria diduga jambret)," kata Budi dikonfirmasi.