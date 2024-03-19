Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Tolak Pemilu Curang Tutup Jalan Gatot Subroto, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Ismet Humaedi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |15:29 WIB
Demo Tolak Pemilu Curang Tutup Jalan Gatot Subroto, Arus Lalu Lintas Dialihkan
Demo di depan Gedung DPR (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pihak kepolisian melakukan pengalihan arus lalu lintas terkait aksi demo sekelompok masyarakat di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Imbasnya, Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR pun ditutup sementara.

Pengalihan arus lalu lintas ini dimulai dengan penyekatan di depan Restoran Pulau Dua. Dari pantauan MNC Portal di lokasi, Selasa (19/3/2024), massa aksi mulai berdatangan dan diprediksi terus bertambah hingga sore nanti.

Untuk mengawal keamanan, kepolisian menerjunkan lebih dari 2.000 personel. Tak hanya itu, kendaraan taktis juga telah disiapkan di sisi barat.

"Penyekatan kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi. Juga di sekitaran KPU RI akan di berlakukan rekayasa lalu lintas bilamana eskalasi massa meningkat," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro.

Dia meminta para personel yang bertugas mengedepankan tindakan persuasif selama bertugas. Dia juga meminta massa yang akan hadir untuk menyampaikan aksi unjuk rasa sesuai aturan yang ada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement