Ada Demo di Depan DPR RI, Polisi Imbau Pengendara Arah Slipi Gunakan Jalur Alternatif

JAKARTA - Polisi memberlakukan pengalihan arus lalu lintas imbas adanya aksi demonstrasi yang dilakukan tepat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali mengimbau bagi para pengendara dari arah Semanggi menuju Slipi agar mencari jalur alternatif lainnya agar terhindar dari kemacetan.

“Bagi pengendara yang datang dari arah Semanggi ke Slipi khususnya di arteri agar mencari jalur alternatif karena jalur depan DPR sudah dialihkan sampai pukul 18.00,” kata dia yang diunggah lewat akun Instagram TMC Polda Metro Jaya.

Dia mengatakan, pengalihan itu dilakukan hingga pukul 18.00 WIB. Nantinya, kata dia, apabila ada perubahan akan diinformasikan kembali.

Sebelumnya, Sebanyak 2.970 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo yang bakal dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR RI, Jakarta hari ini.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan anggota gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi terkait.

"Kita mengerahkan sebanyak 2.970 personil gabungan pengamanan," kata dia kepada wartawan Selasa (19/3/2024).

Susatyo menuturkan, anggota tersebut nantinya akan berjaga di depan gedung DPR dan sekitarnya. Hal ini guna mengantisipasi massa merusak pagar gedung DPR dan membakar ban.