Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo di Depan DPR RI, Polisi Imbau Pengendara Arah Slipi Gunakan Jalur Alternatif

Ismet Humaedi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |15:37 WIB
Ada Demo di Depan DPR RI, Polisi Imbau Pengendara Arah Slipi Gunakan Jalur Alternatif
Demo di depan Gedung DPR (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi memberlakukan pengalihan arus lalu lintas imbas adanya aksi demonstrasi yang dilakukan tepat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali mengimbau bagi para pengendara dari arah Semanggi menuju Slipi agar mencari jalur alternatif lainnya agar terhindar dari kemacetan.

“Bagi pengendara yang datang dari arah Semanggi ke Slipi khususnya di arteri agar mencari jalur alternatif karena jalur depan DPR sudah dialihkan sampai pukul 18.00,” kata dia yang diunggah lewat akun Instagram TMC Polda Metro Jaya.

Dia mengatakan, pengalihan itu dilakukan hingga pukul 18.00 WIB. Nantinya, kata dia, apabila ada perubahan akan diinformasikan kembali.

Sebelumnya, Sebanyak 2.970 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo yang bakal dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR RI, Jakarta hari ini.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan anggota gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi terkait.

"Kita mengerahkan sebanyak 2.970 personil gabungan pengamanan," kata dia kepada wartawan Selasa (19/3/2024).

Susatyo menuturkan, anggota tersebut nantinya akan berjaga di depan gedung DPR dan sekitarnya. Hal ini guna mengantisipasi massa merusak pagar gedung DPR dan membakar ban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183219/ketua_dpr_puan_maharani-VPzK_large.jpg
Hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR Bicara soal Peacebuilding di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183213/puan_maharani-FNx3_large.jpg
Bertemu Ketua Parlemen Korsel, DPR Dorong Kerja Sama Investasi Hijau-Kolaborasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666/ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611/dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181520/sidang_etik-0YeI_large.jpg
Sidang MKD: Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Terbukti Langgar Etik DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181518/sidang_etik-YNwV_large.jpg
MKD: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Etik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement